“أوريدو” تهدي لوحات للكتابة “بالبراي” للتلاميذ المكفوفين وضعيفي البصر

قدمت مؤسسة أوريدو، دعمها للجمعية الوطنية للمكفوفين “العصا البيضاء” لاقتناء لوحات للكتابة ب”البراي” لفائدة الأطفال المكفوفين وضعيفي البصر المتمدرسين في العديد من ولايات الوطن.

وتندرج هذه العملية الواسعة، التي تتزامن مع “اليوم العالمي للعصا البيضاء/ la Canne Blanche”. والذي يحتفى به في 15 أكتوبر من كل سنة. في سياق إتفاقية الشراكة التي وقعتها أوريدو السنة الفارطة مع جمعية La Canne Blanche”.، والتي بموجبها خصصت Ooredoo غلافا ماليا بهدف إقتناء لوحات للكتابة بالبراي لأطفال المدارس المتخصصة وهواتف نقالة للتلاميذ المكفوفين المتفوقين في شهادة البكالوريا.

وتشمل هذه العملية الخيرية لـ أوريدو، ضمن مشاريعها لمرافقة ووقوفها إلى جانب هذه الفئة الهشة، عدة ولايات عبر الوطن. لاسيما: الوادي، ورڤلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، الأغواط، تيارت، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج. بالإضافة كذلك إلى المسيلة، تيزي وزو، خنشلة، الجلفة، الجزائر العاصمة. كما تخص ولايات وهران، معسكر، سعيدة، تلمسان، المشرية، بشار، أدرار، بسكرة وبومرداس.

من حجهته قال المدير العام لـ أوريدو، بسام يوسف إبراهيم “نحن فخورون بدعم الجمعية الوطنية للمكفوفين “العصا البيضاء” في جهودها. لتسهيل حياة ضعيفي البصر ومساعدتهم على اكتشاف بيئتهم.

كما تتمثل مساهمة Ooredoo خلال هذه العملية الهامة في تقديم الأدوات البيداغوجية لهذه الفئة من المجتمع. التي تحتاج إلى اهتمام خاص. والتي من شأنها تسهيل تمدرسهم. بصفتها مؤسسة مواطنة ومسؤولة

ودائما في إطار عملياتها الموجهة لهذه الفئة من المجتمع، يجدر الذكر أنOoredoo منحت مبلغا ماليا لجمعية “البركة” التي تدعم الأطفال ذوي الإعاقة في الجزائر. وخلال سبتمبر 2022، نظمت Ooredoo بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين “البركة” عملية للتبرع بمجموعة من الأدوات المدرسية لفائدة الأطفال المتمدرسين من ذوي الإعاقة في العديد من الولايات عبر الوطن.

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