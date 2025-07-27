أوريدو تهنئ مولودية الجزائر بالتتويج بلقب البطولة

هنّأت شركة أوريدو، اليوم الأحد، نادي مولودية الجزائر بمناسبة فوزه المستحق بلقب البطولة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في بيان أوريدو: “يسعدني أن أهنئ، باسمي وباسم أوريدو، كل مناصري مولودية الجزائر وكذلك كافة أعضاء الفريق من لاعبين وطواقم فنية، وطنية وإدارية، على التتويج المستحق بلقب البطولة التاسعة. وأنني أتقدم إليهم بأسمى

وتابع البيان: “لقد شرّفتمونا وزهيتمونا بهذا الإنجاز الكبير، وإننا نؤمن بأن هذا اللقب هو بداية لمزيد من النجاحات في المستقبل، ونتمنى للفريق التوفيق في الاستحقاقات القادمة.”

يُذكر أن مولودية الجزائر قد حققت لقب البطولة التاسع بجدارة واستحقاق، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الجزائرية، و تسعى هذا الموسم لإعادة سيناريو الموسم الماضي.