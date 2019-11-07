“أوريدو” توزع الجوائز على الفائزين في الطبعة الـ13 للمسابقة “نجمة الاعلام”

نظمت “أوريدو” سهرة أمس ، حفل توزيع الجوائز للفائزين في الطبعة الثالثة عشر للمسابقة الصحفية نجمة الاعلام.

جرى هذا الحفل بحضور الطاقم المُسيّر لـ”أوريدو”، على رأسه المدير العام السيد نيكولاي بيكرز، وأعضاء لجنة التحكيم وكذا الصحفيون الفائزون.

عرفت الطبعة الثالثة عشر لمسابقة نجمة الاعلام، مشاركة 106 مترشح لـ 103 عمل مُقدم يُمثلون مختلف وسائل الاعلام.

بعد دراسة وتقييم الأعمال، اختارت لجنة التحكيم 12 فائزا بحضور محضر قضائي في الفئات الأربعة، الإعلام الالكتروني، الانتاجات الإذاعية، الانتاجات التلفزيونية والصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة.

للإشارة، قرر أعضاء لجنة التحكيم بالإجماع عدم منح الجوائز في فئة الرسم والرسم الكاريكاتوري وذلك بسبب نقص عدد الأعمال المشارك بها.

إضافة إلى الدّرع المقدم والاعتراف بنوعية عملهم الصحفي من خلال هذه الجائزة المرموقة، قدّمت أوريدو للفائزين مكافآت مالية قيّمة.

في رسالته التهنيئية بهذه المناسبة، صرح المدير العام لـ “أوريدو”، نيكولاي بيكرز “نحن جد سعداء اليوم، باستقبال الفائزين في الطبعة الثالثة عشر لمسابقة نجمة الاعلام التي تكافئ كل سنة الامتياز الإعلامي الجزائري… أهنئ بهذه المناسبة الفائزين وأشكر جميع الصحفيين المشاركين وكذا أعضاء لجنة التحكيم الذين ساهموا في إنجاح هذه الطبعة الجديدة لنجمة الاعلام”

يجدر الذكر أن المسابقة السنوية نجمة الاعلام، التي أُطلقت سنة 2007، موجهة للصحفيين المحترفين الجزائريين، وهي تكافئ أحسن الأعمال الصحفية التي تعالج القضايا المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي والإشكالية المرتبطة باستخداماتهم الاجتماعية وتطورهم في الجزائر.