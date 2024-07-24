“أوريد” تُكرّم سيدات نادي مشعل بجاية لتتويجهن بكأس الجزائر 2024

كرّمت مؤسسة “أوريد”، أمس الثلاثاء، سيدات فريق مشعل بجاية لكرة الطائرة، نظير تتويجهن بكأس الجزائر 2024.

وجرى حفل التكريم، بحضور المدير العام لمؤسسة “أوريدو” روني طعمه، وإطارات المؤسسة، الذين خصُّوا المُتَوجات باللقب، ومسؤولي الفريق بترحاب حار.

كما حرصت مؤسسة “أوريد”، وفق بيان لها، على تقديم هدايا للاعبات مشعل بجاية، ومسيري الفريق، نظير هذا التتويج.

وتأتي هذه المبادرة من شركة “أوريد”، عقب توقيعها شهر فيفري الماضي، عقد رعاية مع فريق مشعل بجاية لكرة الطائرة.

وأبدى مسؤولو شركة “أوريد”، في حتام بيانهم، فخرهم بمرافقة فريق مشعل بجاية في هذا النجاح، متمنيين تألقه مستقبلا محليا واقليميا.