أوريدو تُهدي 20 عمرة لزبائنها

تطلق أوريدو “Ooredoo” خلال شهر رمضان الفضيل، عرضا ترويجي على خدمتها “رنيني”. التي تسمح لهم الإستفادة مجانا من العديد من رنات الانتظار “دعاء،أناشيد،نصيحة،حديث” والمشاركة في مسابقة “عمرة”.

كما تسمح خدمة رنيني لأوريدو “Ooredoo” للزبائن، من الخواص والمؤسسات،بتشخيص رنة الانتظار والسماح للمتصل بالاستماع للأدعية.أناشيد،نصائح أو أحاديث،بـ0 دج وذلك طيلة الشهرالمبارك. ويمنح تحميل رنات الدعاء، الأناشيد، النصائح والأحاديث للزبون فرصة المشاركة مجانا في المسابقة التي تسمح لعشر (10) فائزين الظفر بعشرين رحلة نحو البقاع المقدسة (عمرتين لكل فائز). وذلك من خلال تحميل أكبر عدد ممكن من الرنات (أدعية، أناشيد، نصائح وأحاديث).

وللإستفادة من هذه الخدمة والمشاركة في المسابقة، ما على الزبون سوى الاتصال بالرقم 5353 واختيار نوع الرنة (دعاء،أناشيد،نصيحة،حديث)، أو تشكيل الرمز *163#، أو ارسال رمز الرنة المختارة عبر رسالة نصية قصيرة إلى 5353 أونسخ إحدى رنات المراسل من النوع الإسلامي.

كما أنه ومن خلال عروضها الترويجية، تجدد أوريدو Ooredoo عن إرادتها لضمان تجربة زبائن أفضل وبامتيازات متنوعة لاسيما خلال هذا الشهر.

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