أوريدو والكشافة الإسلامية تطلقان قافلة للتضامن لفائدة مستخدمي الصحة والعائلات المعوزة

قام متعامل الهاتف النقال أوريدو والكشافة الإسلامية الجزائرية، بإطلاق قافلة تضامن لفائدة مستخدمي الصحة وكذلك العائلات المعوزة حسب بيان لها.

حيث تساند شركة أوريدو الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا الزخم التضامني وتمنح مساهمة مالية معتبرة موجهة خصوصا لهذه العملية الخيرية خلال الشهر الفضيل.

وتشمل هذه المبادرة حسب ذات البيان ولايات الجزائر لمنطقة الوسط، ووهران لمنطقة الغرب وسطيف لمنطقة الشرق، تنقسم الى عمليتين في آن واحد.

حيث تم توزيع علب للإمساك تحتوي على مواد غذائية أساسية لوجبة كاملة، على عمال مستشفيات المناطق الثلاث.

وتم توزيع وجبات كاملة على الصائمين من عابري السبيل والعمال والمحتاجين.

كما منحت شركة أوريدو ما يقارب 8000 علبة لفائدة الأطباء ومستخدمي الصحة الذين يتكفلون بمعالجة المرضى في الولايات المذكورة أعلاه.

وتؤكد هذه المبادرة على التزام متعامل الهاتف النقال أوريدو في دعم الجزائريين خلال هذا الشهر الفضيل .