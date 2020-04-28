أوريدو والهلال الأحمر الجزائري يقدمان مُعدات طبية لمستشفى بوفاريك

قدمت كل من Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري دعمهما لمستشفى بوفاريك بولاية البليدة.

انضمت Ooredoo إلى عمليات الهلال الأحمر الجزائري في مكافحة الفيروس كورونا وقدمت مساهمة مالية لاقتناء مُعدات طبية لفائدة مستشفى بوفاريك.

وستتكلل هذه المبادرة التي أطلقها كل Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري بوضع تحت تصرف مستشفى بوفاريك أفرشة استشفائية، وقفازات مُعقمة وكذا مختلف مواد التعقيم والتطهير الضرورية في محاربة هذه الجائحة.

يجدر الذكر أن Ooredoo والهلال الأحمر الجزائري قامتا بمجهودات جبارة للحد من انتشار الفيروس كورونا في الجزائر وذلك بتنظيم سويا العديد من العمليات التضامنية، لاسيما في المناطق النائية للبلاد.

من خلال هذه العملية الإنسانية، تؤكد Ooredoo عن ارادتها في مرافقة الجزائريين في جميع الظروف وكذا التزامها في مساعدة الاعمال الهادفة إلى الحد من هذه الجائحة.