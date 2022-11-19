أوريدو وBNA يوقعان اتفاقية تتضمن خدمات رقمية مبتكرة

أعلنت “أوريدو” والبنك الوطني الجزائري خلال حفل نُظم مؤخرا بمقر مؤسسة “أوريدو” المتواجد بأولاد فايت، عن إبرام شراكة تجارية ووضع خدمات وحلول جديدة خاصة بالعمليات المصرفية والدفع الالكتروني.

وجرى حفل التوقيع على عقد الشراكة الذي يربط الطرفين بحضور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو والمدير العام لـ “أوريدو”، بسام يوسف آل إبراهيم وإطارات مسيرة للمؤسستين.

وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان على ادماج “أوريدو” في منصة “Wimpay-BNA” المخصصة حصريًا لزبائن البنك الوطني الجزائري بالإضافة إلى وضع جميع الإمكانات والحلول الرقمية المتوفرة التي من شانها رقمنه العمليات المصرفية.

« Wimpay-BNA » هو حل للدفع يعتمد على مسح رمز الاستجابة السريعة (QR-code)، موجه للأفراد والمهنيين والمؤسسات، قابلة للتحميل مجانًا عبر منصتي Play Store و App Store .

ومن خلال هذا الحل، بإمكان الزبائن، من الخواص والمؤسسات، إجراء عمليات التحويل المالي للمستخدمين، وإرسال طلب للحصول على أموال إلى مستخدم «WIMPAY-BNA »آخر، تسيير الميزانية، والاطلاع على الرصيد وتاريخ الصفقات المنفذة والاطلاع تواريخ طلبات تحويل الأموال (المستلمة / المرسلة).

وبمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو: “يعمل البنك الوطني الجزائري في إطار توجيهات السلطات العمومية التي تهدف إلى عصرنة وترقية الادماج المالي من خلال رقمنة العرض البنكي لاسيما فيما يخص تطوير كيفية استعمال طرق الدفع الالكتروني.

وأضاف المتحدث “نحن فخورون بمنح زبائننا مجموعة من الحلول الرقمية الحديثة والعملية والآمنة”، مضيفا أن الشراكة مع “أوريدو” تسمح بتطوير الابتكار وربط أجهزتنا بالإنترنت وبالتالي تسهيل حياة زبائننا اليومية.

من جانبه، أكّد المدير العام لـ “أوريدو”، بسام يوسف آل إبراهيم قائلاً: “تندرج هذه الشراكة الجديدة ضمن استراتيجيتنا لرقمنة الخدمات المخصصة لزبائننا، ولتعزيز طرق الدفع الحديثة، على غرار الدفع الالكتروني والدفع بواسطة النقال، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر النقال.

وأضاف بسام آل ابراهيم “نفتخر بشراكتنا مع البنك الوطني الجزائري، التي تؤكد مساهمتنا الفعالة في عصرنة وسائل الدفع وتطوير الاقتصاد الرقمي الوطني”.