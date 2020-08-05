“أوريدو” يوزّع شرائح “SIM” على الجزائريين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج

أعلن متعامل الهاتف النقّال “أوريدو”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، عملية توزيع شرائح “SIM” على الجزائريين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج.

وحسب بيان “أوريدو” على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، فسيتم توزيع شرائح SIM لفائدة الجزائريين الذين تمّ إجلاؤهم ووُضعوا في الحجر الصحي على مستوى الفنادق المخصصة لهذا الغرض.

وتخصّ هذه العملية توزيع شرائح “SIM” على الذين تمّ إجلاؤهم من خارج الوطن وإيوائهم في الفنادق المتواجدة بولايات قسنطينة، عنابة، بجاية، بومرداس، وهران والجزائر العاصمة.

وأوضح بيان “أوريدو” بأن هذه العملية التي تدخل في مجال دعم الجهود المبذولة في مكافحة تفشي وباء “كورونا”، ستسمح للمواطنين الجزائريين بالبقاء على اتصال بأقاربهم والربط بالأنترنت طوال فترة الحجر الصحي.

كما سيستفيد المعنيون من ولوج مجاني لتطبيق Anaflix الذي يمنح ولوجا غير محدود لمحتوى سينمائي محلي، وAnazik الذي يمنح مجموعة من القطع الموسيقية لمختلف الأذواق الفنية.

وأكد متعامل الهاتف النقّال “أوريدو” بأن هذه العملية تمّت بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، وتهدف إلى تأكيد الالتزام والمساهمة كمؤسسة مواطنة في مكافحة هذه الجائحة ومرافقة الجزائريين خلال هذا الوضع الصعب.