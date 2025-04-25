أوريدو.. دورة تكوينية حول “تكنولوجيا الجيل الخامس” لفائدة الصحفيين الجزائريين

نظّمت مؤسسة “أوريدو الجزائر” الدورة التكوينية الـ 82 لنادي الصحافة التابع لها، حول موضوع “تكنولوجيا الجيل الخامس”(G5)، لفائدة الصحفيين الجزائريين المحترفين.

وتم تنظيم الدورة يوم أمس الخميس بمعهد التكوين لـ أوريدو “أكاديميا” بحيدرة في الجزائر العاصمة.

وأشرف على تنشيط هذه الدورة، الدكتور علي كحلان، خبير في الاستراتيجية الرقمية والابتكار، وكذا إطارات من مديرية التكنولوجيا لـ أوريدو.

وعرفت الدورة حضور صحفيين محترفين للتعرّف على تكنولوجيا الجيل الخامس (G5) ومناقشة الخيارات التي توفرها هذه الخيرة.

وخلال عرضه التقديمي، وصف الدكتور كحلان، تكنولوجيا الجيل الخامس بأنها متطورة توفر نطاقًا تردديًا عاليًا جدًا ووقت استجابة جد قصير.

كما أنها تعدُّ طفرة تكنولوجية نحو الحِقْبَة القادمة، إذ تدمج بين الاستخدامات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي/المعزّز، لتلبّي بذلك تطلعات الزبائن وتواجه تحديات أسواق المستقبل.

وأخيراً، في مجال التعليم، ستعزز تقنية الجيل الخامس التعلم عن بعد، واستخدام الواقع الافتراضي للتعلم. وإدارة الموارد التعليمية والتعاون في الوقت الفعلي.

ويواصل نادي الصحافة لـ أوريدو، تعزيز التطور التكنلوجي، بوصفه فضاءً معترفاً به للتبادل.

وتأتي هذه الدورة التكوينية لتؤكد على التزام “أوريدو” المستمر بجعل الجيل الخامس قاطرة للتحول الرقمي في الجزائر.

وفي ختام هذه الدورة، تم فتح نقاش تفاعلي بين الدكتور علي كحلان وإطارات من مديرية التكنولوجيا لـ أوريدو وكافة الصحفيين الحاضرين. لا سيما حول المسائل التقنية واستعدادات الشركة لإدخال خدمات الجيل الخامس.