“أوريدو” ترافق الطبعة الـ22 من منتدى التحول الرقمي الجزائري “رقمنة”

شاركت “أوريدو الجزائر”، بصفتها راعياً، في الطبعة الثانية والعشرين من منتدى التحول الرقمي الجزائري “رقمنة”. الذي نظمه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN)، والذي انعقد مؤخرا بالجزائر العاصمة.

وقد نُظِّمت هذه الطبعة تحت شعار “السيادة الرقمية: ضرورة استراتيجية للجزائر”، وجمعت العديدمن الفاعلين في المنظومة الرقمية الوطنية من روّاد أعمال، ومؤسسات ناشئة، ومستثمرين، وشركات تكنولوجية. إضافة إلى المهنيين المهتمين بقضايا التحول الرقمي.

من خلال هذه المرافقة، تُجدد Ooredoo الجزائر التزامها بدعم المبادرات التي تهدف الى تطوير منظومة رقمية ذات سيادة. مبتكرة ومستدامة. قادرة على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية.

وبصفتها مؤسسة تكنولوجية ملتزمة.تدعم Ooredoo الجزائر بشكل كامل المبادرات الرامية إلى ترقية وإدماج التكنولوجيات. الرقمية في مختلف القطاعات. بما يضمن مستقبلاً رقمياً سيادياً في خدمة التنمية الاقتصادية في الجزائر.