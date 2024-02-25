“أوريدُ” الراعي الرسمي للاتحاد الجزائري للرغبي

أمضت مؤسسة “أوريدُ”، على عقد شراكة مع الاتحادية الجزائرية للرغبي، ضمن استراتيجيتها الجديدة لدعم الرياضة.

وتم ابرام عقد الرعاية، من قبل المدير العام لمؤسسة “أوريدُ”، روني طعمه، ورئيس الاتحاد الجزائري للرغبي، سفيان عبد القادر بن حسان، بمدينة وهران.

وصرح المدير العام لـ”أوريدُ”، عقب التوقيع على هذا العقد: “سعداء ومتحمسون بتوقيع هذه الشراكة التي تؤكد التزامنا في تشجيع هذه الرياضة في الجزائر”.

كما أضاف: “بفضل هذه الاتفاقية، ستشهد رياضة الرغبي في الجزائر، ديناميكية مثيرة، مع فرص التطور والمنافسة للاعبين”.

وتابع روني طعمه: “تفتخر “أوريدُ”، بالمساهمة في هذا التطور، وتوفير الموارد اللازمة لدعم ترقية وازدهار رياضة الرغبي في الجزائر”.

في المقابل صرح رئيس الاتحاد الجزائري للرغبي، سفيان عبد القادر بن حسان: “تمثل هذه الشراكة، حطوة مهمة في تطوير الرغبي في الجزائر”.

كما أضاف: “أشكر مؤسسة “أوريدُ”، على هذه المرافقة، التي ستكون مفيدة لكلا الطرفين، وستدفع رياضة الرغبي في الجزائر نحو آفاق جديدة”.