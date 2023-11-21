أوريد تقدم مساعدات للهلال الأحمر الجزائري لإرسالها إلى غزة

أطلقت مؤسسة أوريد بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري حملة التضامن الوطني مع الشعب الفلسطيني.

وقال المدير العام لأوريد روني طعمة، ان عملية تسليم التبرعات التي قدمتها مؤسسة Ooredoo والتبرعات التي ساهم بها موظفيها تتضمن الضروريات الأساسية لفائدة الشعب الفلسطيني. وجاءت عقب نداء الهلال الأحمر الجزائري للمساعدة في التبرعات للشعب الفلسطيني. واستجابت أوريد وموظفوها من خلال اقتناء وجمع العديد من المنتجات والتي تقارب 5 شاحنات. بما في ذلك الخيم، أكياس النوم والمصابيح اليدوية. ناهيك عن الأدوية و منتجات صيدلانية وشبه صيدلانية.

كما أضاف المدير العام، أنه تم تسليم التبرعات الى الهلال الأحمر الجزائري لأرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين. مضيفا أن العملية تأتي استجابة لحملة التضامن الوطني لصالح الشعب الفلسطيني وتجسيد بنود عقد الشراكة الذي تم إبرامه وتلتزم أوريد بتجسيد العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية.