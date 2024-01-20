“أوريدُ” تُخصص فضاءً لمناصري الخضر بالعاصمة لعيش حماس كأس أمم إفريقيا

قامت شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدُ”، بتهيئة فضاء خاص بالجزائر العاصمة، للسماح للمناصرين الجزائريين بعيش حماس كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلنت مؤسسة “أوريدُ”، في بيان لها، عن تخصيص شاشة عملاقة، بساحة البريد المركزي بالعاصمة، لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

كما أوضحت “أوريدُ”، بأن هذا الفضاء مجهز بجميع المعدات اللازمة، والتي تضمن للمشجعين الجزائريين، بعيش تجربة مثالية.

من جهة أخرى، كشفت “أوريدُ”، فضاء “مناصر ZONE”، الذي أقامته بالبريد المركزي، ستتخلله عدة أنشطة، على غرار مسابقة تمكن المشاركين من الفوز بهدايا قيّمة.