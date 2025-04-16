أوزاني: “الفوز على المولودية يحفزنا للبحث عن انتصارات أخرى”

ثمّن المدرب المساعد لأولمبيك أقبو، ياسين أوزاني، الفوز المحقق أمس الثلاثاء، أمام الضيف مولودية الجزائر، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة.

وقال أوزاني. الذي يشرف على العارضة الفنية لأقبو. بعد رحيل الفرنسي دينيس لافاني: “الفوز مهم، والنقاط الثلاث ستكون مفيدة. لاسيما وأن باقي منافسينا على البقاء لم يلعبوا”.

وواصل ذات المتحدث، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب الفوز بهدف من دون مقابل: “الفوز مهم أيضا من الناحية المعنوية، لأنه جاء أمام المتصدر. وهذا سيحفز اللاعبين معنويا ويجعلنا نبحث عن انتصارات جديدة”.