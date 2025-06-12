أوزاني: “حققنا خطوة مهمة نحو البقاء بفوزنا ضد بسكرة”

ثمّن مدرب أولمبيك أقبو، ياسين أوزاني، الفوز المهم الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، بثنائية نظيفة، على حساب الضيف اتحاد بسكرة.

وصرح أوزاني، عقب هذا الفوز: “حققنا فوز ثمين في مباراة مهمة، ما يسمح لنا التقدم بخطوة مهمة نحو ضمان البقاء”.

كما أضاف: “علينا حاليا ترقب نتائج باقي منافسينا في مباريات هذه الجولة، والأمور لم تحسم بعد لازالت أمامنا مبارتين وعلينا الحفاظ على ثباتنا”.

يذكر أن فريق أولمبيك أقبو، وقبل جولتين عن نهاية موسم البطولة، يتواجد حاليا في المركز الــ12، برصيد 28 نقطة.