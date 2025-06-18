أوزاني: “رفعنا رصيدنا بالفوز على البيض ونستهدف النقاط الثلاثة ضد بلوزداد”

ثمن مدرب أولمبيك أقبو، ياسين أوزاني، فوز فريقه ضد مولودية البيض، مبديا في ذات الوقت عزمهم على انهاء الموسم بقوة، باستهداف الفوز في مباراتهم اللأخيرة ضد شباب بلوزداد.

وصرح أوزاني، عقب هذا الفوز: “كانت لدينا رغبة كبيرة في انهاء مبارياتنا بقوة من خلال العودة بالفوز من البيض”.

كما أضاف: “حسنا ترتيبنا من خلال هذا الفوز، برفع رصيدنا إلى 36 نقطة، أمام منافس أقصانا من كأس الجزائر”.

وتابع ياسين أوزاني: “هذه المباراة كانت فرصة أيضا لضمان جاهزية كل تعدادنا، تحسبا لمباراتنا المقبلة ضد شباب بلوزداد، والتي نسعى فيها لحصد النقاط الثلاث”.