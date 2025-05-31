أوزاني: “ضيعنا الفوز أمام “السياسي” ولكننا اقتربنا من تحقيق هدفنا”

تحسّر مدرب أولمبيك أقبو، ياسين أوزاني، على تضييع الفوز أمس الجمعة، أمام الضيف شباب قسنطينة.

واكتفى ممثل ولاية بجاية، بتعادل سلبي، أمام “السياسي”، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 23 من البطولة المحترفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في صراع البقاء، مقابل 35 نقطة ولقاء متأخر لشباب قسنطينة.

وقال أوزاني، عقب لقاء أمس: “بالنظر إلى مجريات اللقاء كنا قادرين على الفوز.. شوط أول متكافئ، أما الثاني فقد سيطرنا بالطول والعرض.”

وواصل مدرب أقبو: “عدد الفرص التي أتيحت لنا لا يُحصى، التعادل مخيب ليس لأننا لم نلعب جيدا، ولكن لأننا لم نستغل المجهودات التي بذلناها.”

ورغم خيبة التعادل، إلا أن أوزاني، ثمن الخروج بنقطة، ستساعد الفريق على ضمان البقاء. قبل 3 جولات عن نهاية الموسم، وختم: ” هذا لقاء متأخر.. كان يجب أن لا ننهزم صحيح أننا لم نفز، لكننا حصدنا نقطة تقربنا من هدف الفريق وهو البقاء”.

للإشارة فقد ترسم سقوط اتحاد بسكرة إلى قسم الهواة، بتواجده في مؤخرة الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما سيستمر الصراع لتفادي ثاني بطاقات الهبوط، بين أكثر من فريق. يتقدمهم نجم مقرة في المركز ما قبل الأخير بـ 27 نقطة. وترجي مستغانم رفقة أقبو بـ 30 نقطة، إلى جانب اتحاد خنشلة بـ 31 نقطة ومباراة متأخرة.