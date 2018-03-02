أوزجان دنيز يعلن موعد عقد قرانه على خطيبته

فن وثقافة
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أوزجان دنيز يعلن موعد عقد قرانه على خطيبته أوزجان دنيز
بقلم أمينة.ل

يستعد الممثل التركي أوزجان دنيز الشهير بعمران بطل “لعبة القدر” و”عروس اسطنبول” “45 عاماً” للزواج.

حيث أعلن أخيراً موعد عقد قرانه النهائي، على خطيبته فايزة أكتان”25 عاماً”الحامل في شهرها السابع بمولود”ذكر”في الأسبوع الأول من شهر مارس.

في فيلته الخاصة في منطقة “زكريا كوي” الراقية لن يحضره سوى “20” شخصاً فقط تمت دعوتهم من عائلتيهما .

على أن يتم حفل الزفاف الرسمي في شهر جويلية القادم في باريس.

ويكون في هذا الوقت قد انتهى من تصوير الحلقات الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسله الرومانسي الناجح”عروس اسطنبول”.

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