أوزيل: “الإرهاب لا مكان له في الإسلام”

الرياضة
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أوزيل: “الإرهاب لا مكان له في الإسلام”
بقلم كريم تيغرمت

نشر النجم الدولي التركي، مسعود أوزيل تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مدافعا من خلالها على دين الإسلام.

ونشر مسعود أوزيل، اليوم الجمعة، صورة له عبر “تويتر” في البقاع المقدسة، وآيات من القرآن الكريم.

وأرفق نجم نادي أرسنال الإنجليزي هذه الصورة، بعبارة، بتعليق جاء فيه، “الإرهاب لا مكان له في الإسلام”.

يذكر أن مسعود أوزيل، أظهر في العديد من المناسبات، دعمه الكبير، ودفاعه عن الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم.


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