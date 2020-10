أوزيل: “الإرهاب لا مكان له في الإسلام”

ونشر مسعود أوزيل، اليوم الجمعة، صورة له عبر “تويتر” في البقاع المقدسة، وآيات من القرآن الكريم.

وأرفق نجم نادي أرسنال الإنجليزي هذه الصورة، بعبارة، بتعليق جاء فيه، “الإرهاب لا مكان له في الإسلام”.

يذكر أن مسعود أوزيل، أظهر في العديد من المناسبات، دعمه الكبير، ودفاعه عن الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم.

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl

