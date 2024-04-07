أوزيل: “كان ينقصني فريق واحد في مسيرتي”

تحدث النجم الألماني السابق، مسعود أوزيل، عن مسيرته الكروية، والأندية الكبيرة التي حمل ألوانها، كاشفا في ذات الوقت النادي الذي يحبه ولم يحطى باللعب فيه.

وكتب اوزيل، في هذا الخصوص، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “فخور بمسيرتي وبجميع الأندية الرائعة التي حظيت بشرف اللعب فيها”.

كما أضاف النجم الألماني السابق: “هناك فريقاً واحداً فقط كان ينقصني، إنه فريق جوفنتوس الإيطالي، الذي أحبه”.

وارفق مسعود أوزيل، المعتزل في 2023، هذه العباراة، بصورة له بقميص نادي جوفنتوس، إلى جانب جدارية تبرز صورته بقميص الأندية التي لعب لها.