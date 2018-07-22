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أوزيل يعتزل اللعب مع ألمانيا بسبب الرئيس “أردوغان”

الرياضة
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أوزيل يعتزل اللعب مع ألمانيا بسبب الرئيس “أردوغان” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قرر رسميا النجم الألماني لفريق أرسنال الإنجليزي “مسعود أوزيل” إعتزاله اللعب الدولي مع منتخب المانشافت بسبب الإنتقادات الكثيرة التي تعرض لها.

وكانت الإنتقادات قد طالت “أوزيل” بعد الصورة التي إلتقطها مع الرئيس التركي “طيب رجب أردوغان” قبل نهائيات كأس العالم التي أُقيمت بروسيا.

حيث أطلق أنصار المانشافت صافرات الإستهجان ضد اللاعب ذو الأصول التركية في اللقاءات الودية التي سبقت المحفل العالمي.

يُذكر أن ألمانيا لها خلافات سياسية مع الدولة التركية بقيادة رئيسها أردوغان.


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