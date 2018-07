أوزيل يعتزل اللعب مع ألمانيا بسبب الرئيس “أردوغان”

وكانت الإنتقادات قد طالت “أوزيل” بعد الصورة التي إلتقطها مع الرئيس التركي “طيب رجب أردوغان” قبل نهائيات كأس العالم التي أُقيمت بروسيا.

حيث أطلق أنصار المانشافت صافرات الإستهجان ضد اللاعب ذو الأصول التركية في اللقاءات الودية التي سبقت المحفل العالمي.

يُذكر أن ألمانيا لها خلافات سياسية مع الدولة التركية بقيادة رئيسها أردوغان.

.@MesutOzil1088 has confirmed he is retiring from international football with immediate effect.#Football #Germany pic.twitter.com/bFc05MfTRD

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 22, 2018