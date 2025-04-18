أوساسي: “يجب عدم تهويل قضية الحكم غربال”

دافع الحكم الدولي الجزائري الأسبق، أوساسي سليم، على الحكم الدولي مصطفى غربال، في ظل الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها عقب مباراة أولمبيك أقبو، ومولودية الجزائر.

وصرح أوساسي سليم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يجب عدم تهويل القضية، الحكم الدولي مصطفى غربال”.

كما أضاف: “صحيح ان الحكم غربال، لم يكن في المستوى المعروف عليه، خلال مباراة أقبو، ومولوية الجزائر، حيث فقد نوعا ما تركيزه في الدقائق الأخيرة من اللقاء”.

وأردف: “أستغرب صمت الهئية التحكيمية الجزائرية، في ظل التهجم الكبير الذي يتعرض له غربال مؤخرا”.

زتابع الحكم الدولي الأسبق أوساسي سليم: “من العيب، والعار أن نحطم مسيرة الحكم مصطفى غربال، وهو مقبل تمثيل الجزائر، في كأس العالم للأندية”.