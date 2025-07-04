أوسرير: “أتمنى تفادي ضربات الترجيح في نهائي الكأس”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن نهائي كأس الجمهورية، الذي سيجمعهم باتحاد العاصمة، مؤكدا جاهزية فريقه لكل السيناريوهات المحتملة.
وصرح أوسرير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “في نهائي كأس الجزائر، نملك نفس الحظوظ مع منافسنا اتحاد العاصمة بنسبة متساوية”.
كما أضاف: “أتمنى نتمكن من انهاء المباراة لصالحنا، في وقتها الرسمي، وتفادي ضربات الترجيح، لكننا جاهزون لكل السيناريوهات المحتملة”.
وتابع نسيم أوسرير: “أنصار الشباب يساندوننا في كل مباراة، وأتمنى توافدهم بقوة في النهائي، وأن تسود الروح الرياضية، ونحن سنعمل على اسعادهم”.
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