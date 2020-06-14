أوسرير: “استئناف البطولة ليس بالأمر الهين”

اعتبر الحارس الدولي الجزائري السابق نسيم أوسرير، أن استئناف البطولة الوطنية في الوقت الحالي ليس بالأمر الهين، في ظل جائحة كورونا، وبعد توقف لقرابة 3 أشهر.

وصرح نسيم أوسرير، لتلفزيون “النهار”: “استئناف البطولة حاليا ليس بالأمر الهين، هناك عدة أمور يجب دراستها أولا”.

وأضاف الحارس السابق للخضر، وعديد الأندية الجزائرية: “خلال هذه الفترة أدركنا الوضعية الحقيقية لأنديتنا الوطنية، وأن معظمها لا يملك الامكانيات”.

وتابع نسيم أوسرير: “كل الأمور تتطلب التنظيم، يجب تحديد تاريخ استئناف التدريبات، لمنح الوقت الكافي للأندية من أجل أخذ احتياطاتها وتحضير نفسها”.