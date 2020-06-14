أوسرير: “استئناف البطولة ليس بالأمر الهين”

الرياضة
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أوسرير: “استئناف البطولة ليس بالأمر الهين”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر الحارس الدولي الجزائري السابق نسيم أوسرير، أن استئناف البطولة الوطنية في الوقت الحالي ليس بالأمر الهين، في ظل جائحة كورونا، وبعد توقف لقرابة 3 أشهر.

وصرح نسيم أوسرير، لتلفزيون “النهار”: “استئناف البطولة حاليا ليس بالأمر الهين، هناك عدة أمور يجب دراستها أولا”.

وأضاف الحارس السابق للخضر، وعديد الأندية الجزائرية: “خلال هذه الفترة أدركنا الوضعية الحقيقية لأنديتنا الوطنية، وأن معظمها لا يملك الامكانيات”.

وتابع نسيم أوسرير: “كل الأمور تتطلب التنظيم، يجب تحديد تاريخ استئناف التدريبات، لمنح الوقت الكافي للأندية من أجل أخذ احتياطاتها وتحضير نفسها”.


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