أوسرير: “اللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم في مواجهة سينغيدا التنزاني”

أكد مدرب شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، وعي لاعبي الفريق بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المباراة المقبلة ضد سينغيدا بلاك ستار الغاني، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وقال أوسيرير، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية: ” المباراة ستكون صعبة خاصة أن المدرب غاموندي، خلق لنا الموسم الماضي صعوبات في رابطة الأبطال”.

كما أضاف: “كل المباريات هذا الدور ستكون صعبة، لذا علينا أن نكون في المستوى، بتقديم كرة جميلة، ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا”.

وتابع نسيم أوسرير: “البداية جد مهمة من أجل مواصلة المسار، وكل اللاعبين واعون بالمسؤولية، وظرورة الفوز قبل تنقلنا إلى الكونغو لخوض الجولة الثانية”.