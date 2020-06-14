أوسرير: “المباريات المتبقية قادرة على تغيير مجرى البطولة”

يرى الحارس السابق للخضر، نسيم أوسرير، أن لقب البطولة لهذا الموسم لم يحسم بعد، بالنظر لعدد المباريات المتبقية من الوسم الجاري، وفارق النقاط بين الأندية في جدول ترتيب البطولة.

وصرح أوسرير، لتلفزيون “النهار”: “نلاحظ أن فارق النقاط في ترتيب البطولة متقارب بين الأندية، سواء في مقدمة الترتيب، أو بين الأندية التي تلعب من أجل البقاء”.

وأضاف: “بقيت ثمانية مباريات كاملة عن نهاية الموسم، وهي كفيلة بتغيير كل شيء في البطولة، حيث بإمكان أندية وسط الترتيب، الإلتحاق بإحدى المراكز الثلاثة الأولى”.

يذكر أنه تم تجميد منافسة البطولة المحترفة الوطنية، قبل ثمانية جولات عن نهاية الموسم، بسبب فيروس كورونا.