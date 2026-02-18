أوسرير: “تمنينا مواجهة عربية والمصري البورسعيدي فريق قوي”

تحدث مدرب حراس فريق شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية، التي وضعت النادي في مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي.

وأبرز أوسرير، أن بلوغ “السياربي” ربع نهائي الكونفدرالية، لم يكن أمرا سهلا. على اعتبار أن كل فرق المجموعة كانت حظوظها متساوية، على حد تعبيره.

قبل أن يضيف بخصوص قرعة ربع النهائي: “وضعتنا القرعة أمام فريق عربي شقيق.. المصري البورسعيدي، وحقيقة كنا نتمنى أن نواجه فريقا من دولة عربية”.

وبرر أوسرير الأمر قائلا: “مباراة الذهاب ستلعب في أيام رمضان. ولو واجهنا فريقا إفريقيا توقين اللقاء سيكون عند الثانية أو الثالثة زوالا، وهذا أمر صعب على اللاعبين”.

وفي تصريحات خص بها القناة الرسمية لشباب بلوزداد، نوه مدرب الحراس. بقوة البورسعيدي، وقال: “الفريق المصري ليس سهلا، ونعلم أنه تأهل بـ 10 نقاط في مجموعة صعبة”.

وواصل أوسرير: “اليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ويجب أن نفوز بالمباراة خاصة أن الذهاب سيقام خارج الديار، وأمامنا وقت كافٍ من أجل التحضير لها”.

وفي نهاية تصريحاته، تمنى الحارس السابق لشباب بلوزداد. أن تكون الكأس الإفريقية من نصيب فريقه، وختم: “وضعنا هدفا أمامنا.. شباب بلوزداد فريق الألقاب وحينما ينافس قاريا يستهدف التتويج، ونتمنى تحقيق ذلك”.