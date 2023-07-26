أوسرير :”جاهزون لتشريف الجزائر في البطولة العربية”

أبدى مدرب حراس شباب بلوزداد نسيم أوسرير تفاؤله الكبير في تقديم موسم إستنثائي بالنسبة لحراس الفريق قندوز ودوخة وعبد القادر.

وقال نسيم أوسرير في تصريح للصفحة الرسمية للفريق العاصمي “شرف لي أن أدرب حراس شباب بلوزداد، اليوم متواجد مع الطاقم الفني نتمنى آن نكون عند حسن ظن الذي وضعوا الثقة فينا”.

كما أضاف أوسرير “أتمنى أن نقدم مشوار طيّب، من جانب الحراس، نملك قندوز الذي لعب كل مباريات الموسم الماضي، دوخة الذي يملك الخبرة الكبيرة، و الحارس الثالث عبد القادر، إلى جانب حراس الآمال”.

وختم الحارس السابق للفريق البلوزدادي “نقوم ببرمجة خاص للحراس، لكي نجدهم في أتم الجاهزية، اللاعبين مرهقين نوعا ما، لكن عندما أتينا إلى السعودية لكي نشرف الجزائر عامة”.

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