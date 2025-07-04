أوسرير: “راموفيتش غير أشياء كثيرة في الفريق ولاعبينا تحررو بقدومه”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد مدرب حراس شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب سعد راموفيتش، واللمسة التي منحها للفريق، واللاعبين.
وصرح أوسرير للإذاعة الوطنية: “منذ قدوم المدرب الحالي راموفيتش، غير أشياء كثير في الفريق، ولاحظنا تحسن كبير في الآداء”.
كما أضاف: “لاعبينا تحررو كثيرا مع المدرب راموفيتش، حيث أصبح كل منهم يقدم أفضل ما لديه فوق الميدان”.
وتابع نسيم أوسيرير: ” المدرب راموفيتش، غير فلسفته الفريق في اللعب، وأصبح الشباب يطبق كرة جميلة”.
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