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الرياضة

أوسرير: “راموفيتش غير أشياء كثيرة في الفريق ولاعبينا تحررو بقدومه”

بقلم كريم تيغرمت
أوسرير: “راموفيتش غير أشياء كثيرة في الفريق ولاعبينا تحررو بقدومه”
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أشاد مدرب حراس شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب سعد راموفيتش، واللمسة التي منحها للفريق، واللاعبين.

وصرح أوسرير  للإذاعة الوطنية: “منذ قدوم المدرب الحالي راموفيتش، غير أشياء كثير في الفريق، ولاحظنا تحسن كبير في الآداء”.

كما أضاف: “لاعبينا تحررو كثيرا مع المدرب راموفيتش، حيث أصبح كل منهم يقدم أفضل ما لديه فوق الميدان”.

وتابع نسيم أوسيرير: ” المدرب راموفيتش، غير فلسفته الفريق في اللعب، وأصبح الشباب يطبق كرة جميلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/LLb7B
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