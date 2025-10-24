أوسرير: “زغبة يرفض أن يكون الحارس الثاني في شباب بلوزداد”

تحدث مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن مشكلة حارس المرمى مصطفى زغبة، ووضعيته الحالية في الفريق.

وكشف أوسرير، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: “زغبة لم يتقبل البقاء على كرسي الاحتياط، وهذا قراره الشخصي”.

كما أضاف مدرب حراس مرمى النادي البلوزدادي: “تمنينا أن نكون بكامل حراس مرمانا، لكن زغبة رفض أن يكون الحارس الثاني للفريق”.

وتابع نسيم أوسرير: “نتمنى أن تعود الأمور لمجاريها، كما نتمنى تفادي المشاكل التي قد تؤثر على الفريق”.