أوسرير :”سعداء بالتأهل على حساب المولودية ونسعى للتتويج بالكأس”

أبدى مدرب حراس المرمى في شباب بلوزداد نسيم أوسرير سعادته الكبيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي على حساب مولودية الجزائر.

وقال نسيم أوسرير في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي “مقابلة اليوم أمام مولودية الجزائر لعبناها بطابع كأس الجمهورية، وكانت جيدة على طول الخط”.

كما أضاف أوسرير “فريق مولودية الجزائر ضغط جيدا على دفاعنا، واليوم قمنا بتصحيح هذا المشكل، تمنيت أن يكون النهائي بين الفريقين لكن شاءت الصدف آن نواجههم في الدور الـ 16 ونقوم بإقصائهم”.

وختم الحارس الدولي الأسبق “الحمد لله نحن سعداء جدا، و سنقوم بالتحضير الخاص للمباريات القادمة، كما سنعمل ما في وسعنا للفوز الكأس”.

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