أوسرير: “سنخوض مواجهة حافيا كونكاري بنية التأهل لدور المجموعات”

أكد مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عزم فريقه على ضمان التأهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية، من مباراة اليوم ضد حافيا كوناكري الغيني.

وصرح أوسرير، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “سنخوض همباراة اليوم ضد نادي حافيا كوناكري، بنية بلوغ دور المجموعات”.

كما أضاف: “المدرب والطاقم الفني درس أكثر المنافس، وسنبادر للهجوم على أمل التسجيل منذ البداية لتكون أريحية في تطبيق خطة المدرب”.

وأردف: “أكثر ما يخفنا في المنافس هي الكرات الثابتة، كونه يملك لاعبين طوال القامة، وهي من نقاط قوتهم، بالإضافة لتحولهم السريع من الدفاع، إلى الهجوم”.

وتابع نسيم أوسرير: “علينا أن نكون نحن المبادرين في مباراة اليوم، خاصة وأننا سنلعب أمام أنصارنا، وسنعمل على اسعادهم”.