أوسرير: “مباراة الزمالك ستلعب على جزئيات صغيرة ونطمح لدخول التاريخ”

أكد مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، تفائله في قدرة فريقه على تجاوز عقبة نادي الزمالك المصري، وبرزا طموحهم الكبير في التتويج بكأس الكونفيدرالية.

وصرح أوسرير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنا متفائل بقدرتنا على تحقيق نتيجة ايجابية ضد الزمالك، خاصة بحضور أنصارنا”.

كما أضاف: “بلوغنا هذا الدور يحفزنا لتقديم الأفضل، إلا أن مباريات الدور النصف النهائي، والنهائي، تلعب على جزئيات صغيرة، سواء من الجانب الفني، أو النفسي”.

وتابع نسيم أوسرير: “الفريق جاهز بنسبة 100/100، ونتمنى أن ندخل التاريخ باحرازنا كأس الكونفيدرالية”.

يذكر أن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، التي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف الزمالك المصري، مقررة سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.