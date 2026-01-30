أوسرير: “مجبرون على العودة بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب حراس شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن صعوبة مهمتهم المقبلة ضمن منافسة كأس الكونفيدرالية، مؤكدا ظرورة عودتهم بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا.
وصرح أوسرير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سفريتنا إلى جنوب افريقيا كانت صعبة، وشاقة، دامت قرابة 24 ساعة”.
كما أضاف: “من شأن هذه السفرية الشاقة أن تؤثر على الجانب البدني للاعبين، في المباراة التي تنتظرنا ضد نادي ستيلينبوش الجنوب افريقي”.
وتابع نسيم أوسرير: “المقابلة ستكون جد صعبة، بالنظر لقوة المنافس، والظروف التي سبقت هذه المباراة، لكننا مجبرون على العودة بنتيجة ايجابية لتعزيز حظوظنا في التأهل”.
