إعــــلانات
الرياضة

أوسرير: “مجبرون على العودة بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا”

بقلم كريم تيغرمت
أوسرير: “مجبرون على العودة بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا”
  • 155
  • 0

تحدث مدرب حراس شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن صعوبة مهمتهم المقبلة ضمن منافسة كأس الكونفيدرالية، مؤكدا ظرورة عودتهم بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا.

وصرح أوسرير، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سفريتنا إلى جنوب افريقيا كانت صعبة، وشاقة، دامت قرابة 24 ساعة”.

كما أضاف: “من شأن هذه السفرية الشاقة أن تؤثر على الجانب البدني للاعبين، في المباراة التي تنتظرنا ضد نادي ستيلينبوش الجنوب افريقي”.

وتابع نسيم أوسرير: “المقابلة ستكون جد صعبة، بالنظر لقوة المنافس، والظروف التي سبقت هذه المباراة، لكننا مجبرون على العودة بنتيجة ايجابية لتعزيز حظوظنا في التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rta4k
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer