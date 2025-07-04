أوسرير: “نسعى للحفاظ على سيطرتنا في منافسة الكأس بنيل العاشرة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب حراس شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، عن نهائي كأس الجزائر الذي سيجمعهم باتحاد العاصمة، مؤكدا عزمهم على الظفر باللقب.
وصرح أوسرير، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “هذا الموسم فريقنا تبقى له هدف أخير، وهو التتويج بكأس الجزائر”.
كما أضاف: “نسعى للحفاظ على سيطرتنا في هذه المنافسة، كون الشباب يملك تسعة كؤوس في خزائنه، ونتمنى احراز الكأس العاشرة هذا الموسم”.
وأردف: “هذا الموسم ضيعنا لقبي البطولة، ورابطة الأبطال، وتبقى لنا هدف أخير، وهو الكأس، وسنعمل للتةيج بها، كوننا عودنا أنصارنا على التتويج بلقب في كل موسم”.
وتابع نسيم اوسرير: “النهائي سيكون داربي صعبة، ونحن حضرنا كما ينبغي لنكون في المستوى، بهدف اسعاد جماهيرنا”.
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