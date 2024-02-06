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الرياضة

أوسيمن مُهدد بتضييع مواجهة نصف نهائي “الكان”

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوسيمن مُهدد بتضييع مواجهة نصف نهائي “الكان”
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كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم المنتخب النيجيري فيكتور أوسيمن، مهدد بتضييع مواجهة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

والتي ستجمع بين منتخب بلاده بنظيره من جنوب إفريقيا، غدا الأربعاء، بملعب السلام ببواكي، بداية من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وحسب مانقله موقع “11 Mondial“، فإن المهاجم أوسيمن مهدد بتضييع مواجهة نصف نهائي “الكان”، بسبب معاناته من إصابة على مستوى البطن.

وأوضح المصدر، أن هداف نابولي الإيطالي، ضييع حصة تدريبية قبل تنقل وفد منتخب بلاده إلى مدينة بواكي.

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