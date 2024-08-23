أوشيش: ألتزم بمحاربة السوق الموازية وتعزيز الشفافية

إلتزم مترشح للرئاسيات عن حزب جبهة القوى الإشتراكية “الأفافاس” يوسف أوشيش بمحاربة السوق الموازية التي تعتبر مكبح لتطور الإقتصاد الوطني.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج عين على الرئاسيات في قناة النهار قال أوشيش لابد من مباشرة بعض الإصلاحات لتعزيز الشفافية في المجال الإقتصادي لأنها شرط أساسي للنهوض بعجلة التنمية.

كما أكد أوشيش في برنامجه رؤية العمل على تشجيع الإستثمار عبر إصلاح جدري وعميق للنظام البنكي وعبر تحفيزات للمستثمرين في كل المجال وعبر كامل التراب الوطني.