أوشيش: إعادة الإعتبار للطبقة المتوسطة وتوزيع عادل لخيرات البلاد على الجزائريين

قال مترشح للرئاسيات عن حزب جبهة القوى لإشتراكية “الأفافاس” يوسف أوشيش أنه في حال إنتخابه رئيسا للجمهورية سيعيد الإعتبار للطبقة المتوسطة وكذا إعادة توزيع عادل لخيرات البلاد على الجزائريين.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج عين على الرئاسيات في قناة النهار أوضح أوشيش أن المشروع الرئاسي “رؤية” يرتكز على 3 محاور رئيسية منها إصلاحات جدرية على المستوى السياسي والمؤسساتي لتعزيز دولة القانون

أوضاف أوشيش حول برنامجه الرئاسي رؤية رفع سقف الإقتراحات إلى أعلى هرم، كما سيتم إعطاء فرصة للفصل بين السلطات.

ويقترح برنامج رؤية حسب أوشيش بناء نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني للخروج من هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة الأخرى.

كما يقترح أوشيش في برنامجه “رؤية” على الجزائريين إعادة الإعتبار للعدالة وأيضا اللامركزية حقيقية وإعادة تقسيم إداري وإقليمي على أسس صحيحة.

بينما في الجانب الإقتصادي يقترح أوشيش في برنامجه “رؤية” العمل على تحقيق الإكتفاء الغدائي، الصحي والسيبراني.

في حين الجانب الإجتماعي العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توزيع خيرات البلاد على الجزائريين.