أوشيش: الأفافاس سيشارك في الاستحقاقات التشريعية المُقبلة

أكّد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية. يوسف أوشيش، اليوم الاثنين أن حزبه سيشارك في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. ببرنامج واضح ومتماسك مبني على الوحدة. والانفتاح والوفاء للقيم التي تأسس عليها.

وخلال ندوة صُحفية نشّطها بمقر الحزب، خصصت لتلاوة اللائحة السياسية للمجلس الوطني الذي عقد دورته العادية الجمعة الفارط. أفاد أوشيش بأن المجلس قرر مشاركة جبهة القوى الاشتراكية. في الانتخابات التشريعية المقبلة. انطلاقا من “قناعته بأهمية العمل السياسي النبيل”. حيث وجّهت القيادة الوطنية بإعداد برنامج .”واضح ومتماسك واستراتيجية عمل واقعية. مبنية على روح النضال. والوحدة والانفتاح على المجتمع وكذا الوفاء للقيم التي تأسس عليها الحزب”.

وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي. ستشرع جبهة القوى الاشتراكية. في التحضير السياسي والتنظيمي واللوجيستي. “بما يضمن سيرها في أحسن الظروف”. يقول أوشيش الذي دعا الناخبين إلى “المشاركة القوية” في هذه العملية.

وبعد أن أبرز سعي حزبه إلى “تعزيز تواجده ضمن الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، بما يضمن له تمثيلا حقيقيا على المستوى الوطني”. لفت إلى أهمية إجراء “مراجعة شاملة” لقانون الانتخابات.

من جهة أخرى، تطرق الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى أهم المستجدات الدولية، حيث جدد “الالتزام التام للحزب بمبادئ الدبلوماسية الوطنية الأصيلة. القائمة على السلام وقيم الحرية والعدالة والتضامن.إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ تقرير مصير الشعوب”. منوّها بـ”ثباتها على مواقفها الداعمة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.