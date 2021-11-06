أوشيش: الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الأفافاس
أكد الأمين العام الوطني الأول لحزب القوى الاشتراكية الأفافاس، يوسف أوشيش، اليوم السبت، أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الحزب.
وفي هذا السياق أضاف أوشيش أن الأفافاس لن يسمح بشبر من هذا الوطن الغالي كما أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الحزب.
كما أكد ذات المتحدث أن الافافاس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
في سياق محليات 2021، كشف أوشيش عن جمع حزبه لأزيد من 200 ألف توقيع.موضحا أنها جاءت من مواطنين مقتنعين بمبادئ الحزب وليس بالشكارة.
بالمقابل تابع”مشاركتنا في الإنتخابات هي مشاركة سياسية و إستراتيجية لأن الجزائر اليوم تحتاج الى كل ابنائها.”
منوها في الشأن ذاته، أن الأفافاس خرج من رحم الحركة الوطنية، و لن يمشي مع الإنتهازيين الذين يبحثون فقط على مصالحهم الشخصية.
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كما أعلن الأمين العام الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش اليوم الإثنين أن المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أوضح يوسف أوشيش أن قرار الحزب الدخول في الإنتخابات المحلية جاء دفاعا عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.
وقال الأمين العام الوطني الأول للأفافاس خلال لقاء مع مترشحي الحزب ” تعود مشاركتنا أولا الى التزامنا بالدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.
وواصل يوسف أوشيش القول “يتطلع الافافاس أن يكون دائما الى جانب الجزائريين و مشاطرتهم حياتهم اليومية وأملهم في بناء مستقبل أفضل”.
كما أضاف “أن الأفافاس حاضرة بالأحياء الشعبية بفضل النزاهة والالتزام الصادق لمناضليها من أجل “تغيير حقيقي و نمط تسيير جديد”.
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