أوشيش: الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الأفافاس

أكد الأمين العام الوطني الأول لحزب القوى الاشتراكية الأفافاس، يوسف أوشيش، اليوم السبت، أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الحزب.

وفي هذا السياق أضاف أوشيش أن الأفافاس لن يسمح بشبر من هذا الوطن الغالي كما أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية الحزب.

كما أكد ذات المتحدث أن الافافاس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

في سياق محليات 2021، كشف أوشيش عن جمع حزبه لأزيد من 200 ألف توقيع.موضحا أنها جاءت من مواطنين مقتنعين بمبادئ الحزب وليس بالشكارة.

بالمقابل تابع”مشاركتنا في الإنتخابات هي مشاركة سياسية و إستراتيجية لأن الجزائر اليوم تحتاج الى كل ابنائها.”

منوها في الشأن ذاته، أن الأفافاس خرج من رحم الحركة الوطنية، و لن يمشي مع الإنتهازيين الذين يبحثون فقط على مصالحهم الشخصية.

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