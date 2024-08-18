أوشيش: العدالة الإجتماعية وتوزيع عادل للثروات أمر ضروري

قال يوسف أوشيش رئيس حزب جبهة القوى الإشتراكية، أن ترشحه للرئاسيات المقبلة جاء لبعث الأمل المفقود في نفوس الجزائريين وبعث أفكار جديدة وبناءة.

وأضاف أوشيش خلال تجمع شعبي له بولاية عين الدفلى، اليوم الأحد، أنه ومنذ أكثر من 60 سنه فقد الجزائريين الثقه في مؤسساتهم، والأحزاب السياسيه. مضيفا أن الترشح للرئاسيات جاء من أجل بناء وبعث الأمل المفقود وإعطاء منهج جديد يمكن أن يعطي أمل للشباب في العمل السياسي.

ودعا أوشيش، إلى ضرورة مساندة الجزائريات والجزائريين لبرنامج التغيير. من أجل العمل والنهوض بأبجديات الحياة. كما تعهد برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 40 ألف دينار. وتسقيف الأسعار لحماية قدرة الجزائريين الشرائية خاصة للسلع واسعة الاستهلاك. ونقوية الجبهة الداخلية والأمن القومي بإشراك الشعب في الحكم.

زوأضاف أوشيش أن البرنامج الإنتخابي تم تلخيصه من خلال 30 نقطة. وأولها العدالة الاجتماعية وعد من وعود نوفمبر. يجب الوصول اليها، بتوزيع عادل للثروات والتضامن. والدفاع عن الفقراء والبطالين والمهمشين في كل ارجاء القطر.

وأكد ذات المتحدث في سياق ذي صلة، أن المشاركة القوية تحصن الإرادة الشعبية، وتعيد للشعب السلطة وكلمته. كما أن الشباب يجب حمل المشعل، والتضحية.