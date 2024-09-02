أوشيش: الكرة الآن في مرمى الشعب

قال يوسف أوشيش، مرشح عن حزب جبهة القوى الإشتراكية. إنه لا بد من بناء دولة متقدمة و عصرية متفتحة على العالم. ديموقراطية تضمن الحريات و الحقوق للجزائريين والجزائريات.

وأضاف أوشيش خلال تجمع شعبي له اليوم بولاية وهران، أنه لا بد من تلقي الدعم والسند من قبل الجزائريين لتغيير الأمور وتحسين أحوال الأمة. مضيفا أن الرسالة واضحة و”الكرة الآن في مرمى الشعب”. مشيرا إلى أنه تم تقديم برنامج رئاسي طموح يؤسس وينظر للتغيير في كل المجالات.

و أكد أوشيش، أن الشعب الجزائري ملزم للخروج بقوة يوم السبت المقبل للتصويت وفرض التغيير في البلاد والمساهمة في بناء جزائر مزدهرة و متطورة في كل الميادين. و على المواطن الجزائري و الشباب تحمل المسؤولية للتجند فعلا لصناعة مستقبلهم وأن يكونوا عناصر فاعلين في التغيير. من خلال المسؤولية والحس الوطني والتجند والمساهمة في تغيير أمورهم. عن طريق المشاركة في الإنتخابات يوم 7 سبتمبر المقبل.

كما أشار أوشيش في سياق ذي صلة، أنه تم تسطير برنامج يتضمن إلتزامات عديدة في حال الفوز بالرئاسيات على غرار تحسين الظروف المعيشية. والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار. ناهيك عن الحماية الاجتماعية و الرفع من الأجور والمنح العائلية والتقاعد النسبي. بالإضافة كذلك إلى الرفع من القدرة الاجتماعية و تسقيف الأسعار.