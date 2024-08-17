أوشيش: المستقبل ملك للشباب وهو مفتاح التغيير 

أكد مرشح الأفافاس للرئاسيات يوسف أوشيش اليوم من ولاية برج بوعريريج أن الشباب هو “مفتاح التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه”.

وفي اليوم الثالث من الحملة الإنتخابية قال أوشيش انه لإنجاح الموعد الإنتخابي لابد من تجنيد الجميع لهذا الموعد الهام

وتجمع نشطه بدار الثقافة بوبرج بوعريريج، قال يوشف أوشيش أن “المستقبل ملك للشباب وهو مفتاح التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه، ولن يتأتى ذلك إلا بتجند الجميع لإنجاح هذا الموعد الانتخابي”.

وأضاف أوشيش أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتوجه إلى صناديق الاقتراع يعد واجبا لكل من يحمل على عاتقه آمال الجزائريين وتطلعهم إلى المستقبل.

كما إعتبر مرشح الافافاس نفسه بأنه “مرشح الشباب والطبقات الهشة”.

واكد أوشيش أن برنامجه “رؤية للغد” يحمل مجموعة من الاقتراحات. منها إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد”.

وشهدت الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 يومها الثالث بنزول المترشحين وأنصارهم إلى عديد الولايات الداخلية للقاء المباشر مع المواطنين و تنظيم تجمعات شعبية لشرح مضامين البرامج و المقترحات للتكفل بانشغالات الجزائريين.