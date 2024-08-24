أوشيش: “خَونُونا.. سبُّونا.. اشتمونا”.. مازلنا واقفين مع الجزائريين

قال يوسف أوشيش مترشح عن جبهة القوى الإشتراكية، أن المسؤولية تقع على الجميع لمباشرة التغيير وصنعه لبناء دولة ديموقراطية حرة.

وأضاف أوشيش خلال تجمع شعبي له بولاية سطيف، أنه بات من الضروري الآن الإلتفاف حول برنامج بناء جزائر جديدة والإبتعاد عن الخطابات التي تفرض على الناس أمور من غير الواقع. مشيرا إلى أن الأفافاس يريد أن يبني دولة مؤسسات لا دولة أشخاص من أجل الحد من هيمنة الأشخاص على مؤسسات الدولة.

وأشار أوشيش، إلى أنه حاليا التغيير أمر ضروري لبناء تدريجي للدولة الديموقراطية دولة الحق والقانون وليس شعارات بل مشروع. وتابع يقول “خونونا.. سبونا.. اشتمونا” لكن لازلنا هنا كحزب واقفين إلى جانب الجزائريين ندافع على المحرومين وتكريس الحريات والحقوق. كؤكدا أن البرنامج الذي تم تسطيره لا يتنصل على مبادئنا ولا نختبئ من وراء الشعب ندافع على الحرية والديموقراطية مهما كانت الظروف.

كما أكد المرشح أوشيش، أن البرنامج المعوّل عليه هو كامل ومتكامل يعطي إقتراحات لتشخيص حقيقي وواقعي للوضعية الحالية. وإصلاح المنظومة الاجتماعية وإعادة الإعتبار للطبقة الوسطى.