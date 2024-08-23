أوشيش: سأتنازل عن كثير من صلاحيات رئيس الجمهورية

إلتزم مترشح للرئاسيات عن حزب جبهة القوى الإشتراكية “الأفافاس” يوسف أوشيش بالتنازل عن كثير من صلاحيات رئيس الجمهورية عن طريق تعديل دستوري.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج عين على الرئاسيات في قناة النهار قال أوشيش أنه وفي حال إنتخب رئيسا للجمهورية انه سيقوم بالتنازل عن كثير من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المشرع الجزائري والمنظومة القضائية.

وأضاف أوشيش أن هذا التنازل من أجل ضمان حقيقي في الفصل بين السلطات. وهذا الامر يضيف أشيش أن هذا التنازل سيمر عبر مراجعة أوتعديل الدستور دون المساس بالثوابت الوطنية.

وأكد أوشيش أنه سيعدل الدستور في حال إنتخب رئيسا للجمهورية حتي يتمكن من القيام بالإصلاحات التي تكلم عليها في برنامجه “رؤية “.