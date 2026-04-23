أوشيش: “سنخوض كأس العالم بهدف التتويج باللقب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، عادل عوشيش، عن المشاركة المقبلة للمننتخب الوطني في كأس العالم 2026، مؤكدا عزمهم الذهاب لأبعد حد فيها.
وصرح عوشيش، في حوار لموقع “SOFOOT”: “كجزائري أقول بأن هدفنا في كأس العالم، هو بلوغ أقصى حد، والتتويج باللقب”.
كما أضاف: “لا أخشى قول ذلك، ولا أشعر بأنني مجنون بقول ذلك، علينا العمل بجهد، وأن نحظى بالجودة اللازمة، للفوز بكأس العالم، ونحن نملك ذلك”.
وتابع عادل عوشيش: “سنذهب لإظهار الوجه الحقيقي للمنتخب الجزائري، سنقدم كل ما لدينا فوق الميدان، للذهاب إلى أبعد حد ممكن”.
