إعــــلانات
الرياضة

أوشيش: “سنخوض كأس العالم بهدف التتويج باللقب”

بقلم كريم تيغرمت
أوشيش: “سنخوض كأس العالم بهدف التتويج باللقب”
  • 418
  • 0

تحدث الدولي الجزائري، عادل عوشيش، عن المشاركة المقبلة للمننتخب الوطني في كأس العالم 2026، مؤكدا عزمهم الذهاب لأبعد حد فيها.

وصرح عوشيش، في حوار لموقع “SOFOOT”: “كجزائري أقول بأن هدفنا في كأس العالم، هو بلوغ أقصى حد، والتتويج باللقب”.

كما أضاف: “لا أخشى قول ذلك، ولا أشعر بأنني مجنون بقول ذلك، علينا العمل بجهد، وأن نحظى بالجودة اللازمة، للفوز بكأس العالم، ونحن نملك ذلك”.

وتابع عادل عوشيش: “سنذهب لإظهار الوجه الحقيقي للمنتخب الجزائري، سنقدم كل ما لدينا فوق الميدان، للذهاب إلى أبعد حد ممكن”.

رابط دائم : https://nhar.tv/a99kT
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر