أوشيش: لم نفز في الانتخابات الرئاسية لكننا لم نخسر أيضًا

قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بمقر الحزب. إنه لم يفز في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يخسر أيضًا.

وقال أوشيش “لقد كسبنا التحدي بإعادة اهتمامات المواطنين إلى قلب النقاش السياسي الوطنى وتوسيع مساحات التعبير العام”.

وأضاف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية “حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تموقع في قلب اللعبة السياسية الوطنية. بانخراطه المسؤول في هذا الموعد الانتخابى. خرج أكثر قوة وبعزيمة أكبر لمواصلة النضال لتجسيد الأهداف السامية التي يحملها مشروعنا المجتمعي”.

وعبر أوشيش عن قناعته بأنه خاض بكل نزاهة وعن قناعة حملة انتخابية نظيفة ولائقة. ارتقت إلى مستوى التطلعات.

ومن هذا المنطلق، تعهد أوشيش شخصياً، بمواصلة النضال من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية.

وقال في ذات السياق “انتخابات 7 سبتمبر كانت محطة ضمن أخرى. و يبقى التحدي الحقيقي هو بناء حزب كبير يمتلك كل مؤهلات. الحكم قادر على تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه بناء جزائر الغد. التي نصبو اليها جميعاً”.

وتابع ذات المتحدث “لدينا رؤية للمستقبل، ولدينا مشروع مجتمعي طموح نقدمه لبلدنا. مشروع بديل و أمل يعيد تعريف معنى الالتزام والأدوات السياسية للوصول إلى أهدافنا. وسنواصل هذه المهمة النبيلة بكل إخلاص وتصميم وإيمان لا يتزعزع. بقيمنا وبثبات راسخ على مبادئنا. وبنكران الذات والتصميم والإيمان الثابت بقيمنا، سنواصل مشوارنا النضالي”.