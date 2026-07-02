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أوشيش يؤدي واجبه الانتخابي

بقلم أسماء
أوشيش يؤدي واجبه الانتخابي
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أدى الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي بمدرسة الشهيد محمد السعيد مزياني، بآبي يوسف (ولاية تيزي وزو)، في إطار تشريعيات 2 جويلية.

رابط دائم : https://nhar.tv/OXAuD
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