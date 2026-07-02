أوشيش يؤدي واجبه الانتخابي

وعقب الإدلاء بصوته، دعا أوشيش جميع المواطنين إلى “المشاركة بقوة” في الانتخابات التشريعية من أجل “برلمان قوي يكون في مستوى تطلعات الشعب”، قائلا “أدعو الجزائريين عبر كافة التراب الوطني إلى أداء واجبهم الانتخابي والتصويت في تشريعيات اليوم على المترشحين، الذين يمكن لهم أن يمثلوهم على أحسن وجه” في المجلس الشعبي الوطني القادم.

وأضاف أوشيش أنه أدى واجبه الانتخابي “انطلاقا من مسؤولية سياسة ووطنية”.