أوشيش يلتزم بتخصيص منحة “2 ملاين” للماكثات بالبيت والطلبة

إلتزم المترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة، يوسف أوشيش، بتخصيص منحة “20 ألف دج”، للنساء الماكثات في البيت، والطلبة الجامعيين وذوي الإحتياجات الخاصة في حال إنتخابه.

وأكد أوشيش، في تجمع شعبي نشطه اليوم السبت بولاية برج بوعريريج، أن المستقبل للشباب، وأنه يعول عليه لبناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية.

وإلتزم المترشح لإنتخابات 7 سبتمبر، بتخصيص منحة “20 ألف دج”، للنساء الماكثات في البيت، والطلبة الجامعيين وذوي الإحتياجات الخاصة. كما إلتزم باعادة التقاعد المسبق.

وشدد أوشيش، على أن التغيير لا يتأتى إلا بوقوف الشعب إلى جانب مترشح التغيير، والشباب، وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين والجزائريات.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن سكان ولاية برج بوعريريج أعطوا لنا صور تاريخية في 2019 قائلا: “نريد اليوم حراك إنتخابي يكون لصالح الجزائر، بعيدا عن لغة الخشب”.

ومن جهتة أخرى، لفت يوسف أوشيش، إلى أنه تعلم النضال في الشارع قائلا: “للأسف كل السياسات المنتهجة من الأنظمة لم تحقق الحلم الديمقراطي. لم يعطوا لنا صورة حول وجود إرادة التغيير.. هنالك نقاط ركزوا عليها وهي الإقصاء. التهميش والبريكولاج والتسيير العشوائي”.

وأضاف أوشيش: “أكثر من نصف قرن من التهميش براكات.. الشعب يريد المشاركة في بناء دولته.. طموحات الشعب نلخصها في برنامجنا رؤية.. لنرى مستقبل البلاد”.